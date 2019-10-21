ناقشت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول عدد من الملفات، أبرزها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام بشأن تعطيل مصالح المواطنين بسبب تأخر وزارة الآثار في إخراج فدانين أجريت بها الحفريات قانونا لإنشاء مجمع مدارس وملاعب عليها لخدمة شباب قرية غزالة بالسنبلاوين محافظة الدقهلية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة بشأن قيام وزارة الآثار بمنع الأهالي من بناء مقابر لهم، لأن الوزارة تنقب في هذه المنطقة عن وجود آثار، ولا يوجد بديل آخر لأهالي القرية من إقامة مقابر جديدة في مركز تلا بمحافظة المنوفية.