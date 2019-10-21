تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن مأساة الأهالي في ملوي بالمنيا من إشكاليات معاش تكافل وكرامة، وغيرها من العديد من محافظات مصر.

وتضمن الطلب أن الجميع يدعم خطوات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت نتائجه الإيجابية تظهر بشهادات المجتمع الدولي، إلا أن البيروقراطية التي ما نزال نعاني منها بالجهاز الإداري للدولة تصدر صورة سلبية بتعطيلها تحقيق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية لدي المواطنين وخاصة في ملف تكافل وكرامة.

وأكد غلاب أن الأهالي بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والذين ينطبق عليهم شروط الحصول علي هذا المعاش، يعانون الكثير ويمثل لهم الأمر مأساة، حيث منهم من توقف معاشه بعد صرفه بدون أي مبرر رغم انطباق الشروط، ومنهم حصل علي موافقة المعاش والفيزا الخاصة بصرفه ولكن لم يتم صرف المعاش له منذ أكثر من سنة، ومنهم من تقدم بأوراقه دون أي رد عليه مما يمثل الأمر لدي المواطنين حالة من الاستياء خاصة في ظل عدم الوضوح والشفافية من جانب وزارة التضامن في هذا الملف الذي مثل إشكاليات متعددة بمختلف المحافظات بسبب البيروقراطية.

ولفت عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا أنه يتقدم بطلب الإحاطة هذا للدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة التضامن في شأن إشكاليات ومأساة معاش تكافل وكرامة بمركز ملوي بمحافظة المنيا علي أن يتضمن الرد بيان مكتوب بإحصائيات المستفيدين من هذا المعاش وأوضاع الحالات المتقدمة ومن لم يتم قبوله وأسباب ذلك.