هاجمت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بسبب فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة الدكتور عمرو صدقي، والتي ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالغني بشان فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، وهو ما يؤثر على تلك القرى وعلى السياحة.

وقال عمرو صدقي رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، إن اللجنة خاطبت من خلال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، في كتاب رسمي صادر من رئيس المجلس بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، وزير التنمية المحلية لموافاة اللجنة بكل الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم على الشواطئ واللوائح الخاصة بها والمحافظات التي فرضت الرسوم والمعايير التي يجرى اتباعها في هذا الملف، إلا أن الوزارة لم ترد على اللجنة، كما أن ممثلي الوزارة لا توجد لديهم أي ردود.

وتابع صدقي: "كان من المفترض أن يشارك الوزير في الاجتماع لكنه أرسل ممثلين للوزارة وللأسف ليس لديهم ردود ولا هم أصحاب قرارا وضيعوا وقت وجهد النواب هدرا.. ويبدو أن الحكومة الحالية هي حكومة جباية وهي سمة لتلك الحكومة فلا توجد وزارة إلا وتفرض جباية وتلك الرسوم نوع من أنواع جباية الحكومة على الشعب".

وأضاف أن اللجنة طالبت بكل المستندات والقرارات واللوائح، لكن لا يوجد رد، وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا على الحكومة، مؤكدين عدم وجود تنسيق بين الوزرات أو حتى داخل الوزارة الواحدة، لذلك تخرج القرارات مختلفة ودون معايير أو ثوابت.