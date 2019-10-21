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"القومية للأنفاق" تتوقع اعتماد 80% من المصريين على المترو بحلول 2023

"القومية للأنفاق" تتوقع اعتماد 80% من المصريين على المترو بحلول 2023

الأرصاد تودع وصف "حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء"

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"القومية للأنفاق": 1.9 مليار جنيه تكلفة إنشاء محطة هليوبوليس

"القومية للأنفاق": 1.9 مليار جنيه تكلفة إنشاء محطة هليوبوليس

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