وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الوحدات المحلية، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع، ولردع المخالفين والحد من ظاهرة الباعة الجائلين.

ونفذت الوحدة المحلية بكل من مركزي دمنهور والرحمانية، اليوم، حملات لإزالة الإشغالات، أسفرت عن رفع 937 حالة إشغال متنوعة بمركز ومدينة دمنهور، و1087 حالة إشغال متنوعة بالشوارع والميادين بمركز ومدينة الرحمانية.

وشدد المحافظ، على تكثيف تلك الحملات واستمرارها على مدى اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.