طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالاهتمام بجامعة أسوان خاصة فى ظل درجات الحراراة المرتفعة التى يعملون فيها قائلا: "اعتقد أنه لابد ان يقدم لهم كل الدعم، وانت شوفت الجامعة فى الصحراء ودرجات الحرارة تصل إلى 46.. يحتاجو نظرة ميسرة".

ويشار إلى أن الجلسة البرلمانية اليوم كانت قد شهدت مناقشات واسعة حول أهمية البحث العلمى فى مصر والدور الذى تلعبه المراكز البحثية فى مصر ، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة الزويل للعلوم والتكنولوجيا.ويهدف مشروع القانون المعروض إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.

وأشار التقرير الخاص بمشروع القانون، إن مدينة زويل، كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة، كما أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك فقد تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشاءها بما يضمن إتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.