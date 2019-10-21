أكد اللواء علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة، أنه تم إزالة 12عقار بمنطقة عزبة المدابغ بمنطقة مصر القديمة، بالإضافة إلى العقارات السابق إخلائها وهدمها، وتم تسكين 19 أسرة بمدينة بدر بالوحدات السكنية المخصصة من المحافظة، وتم نقل متعلقاتهم بسيارات محافظة القاهرة.

وقال رئيس حى مصر القديمة لـ" الوطن" إن أعمال الإزالة مستمرة لإخلاء المنطقة بالكامل، تمهيدا لتطويرها وفقا لخطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات،لافتا إلى أن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة، يتابع العمل أولا بأول داخل المدابغ بالتنسيق مع الجهات الأمنية.