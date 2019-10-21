قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنّ الاحتفال باليوم العالمي للمسن يكون في الأول من أكتوبر كل عام، وهو اليوم الذي اختارته دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة، لمراجعة البرامج التي تقدم للمسنين على مستوى ولكل دول العالم.

وأضافت الوزيرة خلال حفل تخريج أول دفعة من برنامج رفيق المسن اليوم أنّ الوزارة لديها 181 دار للمسنين، بها 3500 نزيل، وأعداد المسنين في مصر أكثر من ذلك بكثير، فهناك ملايين المسنين موجودين في الخارج، سواء مع أسرهم أو يعيشون بمفردهم.

وأوضحت أنّ مهنة رفيق المسن مستحدثة في مصر لكنها موجودة في كل دول العالم، إذ يتم التعاقد معهم سواء بأجر شهري أو يومي، مؤكدة أنّ وزارة التضامن تبحث التعاون مع وزارة القوى العاملة لاستخراج كارنيهات لهم لمزاولة عملهم، فضلا عن التعاون مع الهيئة القومية للتأمينات لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وأكدت أنّ الدفعة الأولى من مشروع رفيق المسن ضمت 150 شابا وشابة، ونبحث تخريج من دفعتين لثلاث من البرنامج كل عام، والتدريب يكون نظريا وعمليا من خلال المحتوى التدريبي، بالتعاون مع جامعة بني سويف من خلال معهد طب المسنين وجامعتي وعين شمس وحلوان.

وأردفت أنّ البرنامج يتيح فرص عمل للشباب مع توفير حماية اجتماعية لهم، مشيرة إلى أنّ الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن بدأ استقبال طلبات الحصول على خدمة رفيق المسن، موضحة أنّ الوزارة رفعت سقف الحماية الاجتماعية لكبار السن، وهناك 250 ألف مسن يحصلون على الدعم النقدي، إضافة إلى إصدار بنك ناصر شهادة رد الجميل بعائد استثماري أعلى 16% لخدمة المسنين.