شهدت المادة الرابعة من مشروع بتعديل قانون مدينة العلوم والتكنولوجيا "زويل" مناقشات عديدة وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن رئاسة وزير التعليم العالى لمجلس أمناء المدينة .

وقال النائب عبد المنعم العليمى: محكمة القضاء الإدارى قضت فى بعض القضايا أن استقلال الجامعات ضد تواجد قوات حرس داخل كل جامعة ،باعتباره يمثل انتقاصا من هذة الاستقلالية والمكفولة بموجب الدستور.

وأكد "العليمى "أنه من الافضل إلغاء رئاسة وزير التعليم العالى لمجلس أمناء المدينة لتفادى شبهة العوار الدستورى .

وسأل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وزير التعليم العالى :هل نحن أمام شبهة عدم دستورية ؟وعقب وزير التعليم العالى قائلا :الوزير في الأصل كان استشاري ووجود الوزير لتسيير ودعم المدينة وهو صوت من 30 صوت وهو لا يمثل أغلبية وهذا لا يمس استقلالية المدينة ولاسيما أتنها تتمتع بقانون خاص ولا تتبع قانون الجامعات ولذلك وجود الوزير لا يشكل شبهة عدم دستورية

وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن المدينة لها مجلس أمناء لوضع الخطط فقط ولكن الإدارة لها مجلس خاص وبالتالي احتمالية شبهة عدم الدستورية ينتفي في ظل وجود مدير تنفيذيوطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى سماع نوابا من القيادات الجامعية لعر ضرؤيتهم ومن بينهم النائب الدكتور حسين عيسى والنائبة ماجدة نصروالدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم الذين أكدوا أن الهدف هو ضبط السياسات داخل المدينة العلمية وليس التدخل فى أعمالها

وتنص المادة على أن يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين".

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،قد أشار فى الجلسة العامة أن البحث العلمى فى مصر بخير، وحقق طفرة خلال السنوات الخمس الأخيرة فى ضوء الامكانيات المتاحة.وقال : هناك عمليات جراحية عالمية أجريت فى مصر وتمت بأيادى مصريين، ونطمح للمزيد .