أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استضافة مصر من خلال وزارة التخطيط للمؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية ٢٠١٩ بمدينة الغردقة، بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى نسخته السادسة وبمشاركة نحو ٣٠٠ شخصية من مختلف دول العالم.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فى مصر وفي إطار التعاون والتواصل المستمر بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والحكومة ممثلة في وزارة التخطيط للدفع نحو التقدم وتحسين الاداء من خلال التقييم والمتابعة

جدير بالذكر ان المشاركين بالمؤتمر من لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر وكيل اللجنة وعصام الفقي امين سر اللجنة والنواب محمد الجبالي ومحمد الشهاوى وإبراهيم نظير وميرفت ألكسان أعضاء لجنة الخطة والموازنة

كانت ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019 الذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد بدات امس الاحد واليوم الاثنين، ويشارك به 15 خبيرًا دوليًا في مجال المتابعة وتقييم الأداء، مشاركين في تنظيم 10 ورش تدريبية.

وتنطلق فعاليات المؤتمر غدًا الثلاثاء وحتي الخميس القادم، والذى ينعقد بمدينة الغردقة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".