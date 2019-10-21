قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن أسعار الملابس الجاهزة الشتوية تراجعت بنحو 10% وفقا لأسعار الجملة والتجزئة.

وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة في تصريح لـ"الوطن"، أن التراجع جاء نتيجة حالة الركود في الأسواق، بجانب تراجع أسعار الدولار والغزول والأقمشة، لافتا إلى أن سبب عدم شعور المستهلك بالانخفاض الحالي في الأسعار يرجع إلى زيادة التكلفة لدى عدد كبير من المحال التجارية العاملة في مجال الملابس الجاهزة.

وأوضح أن "هناك محال عديدة تسدد إيجارات بقيمة كبيرة نتيجة تأجير أماكن في بعض المولات الشهيرة، والمناطق عالية الكثافة والحيوية ومن بينها مناطق وسط البلد".