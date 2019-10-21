رفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو طرح اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بين لندن والاتحاد الاوروبي على التصويت اليوم الإثنين.

وأوضح أنه جرى التصويت على ذلك أمس الأول السبت،معتبرا أن التصويت مرة ثانية على الموضوع نفسه سيكون أمرا "مكررا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكان المجلس أقر تعديلا أمس الأول السبت، أجبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست المقرر أصلا في 31 أكتوبر الجاري.

من جانبها، وصفت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، أميلي دي مونتشالين، اليوم، حالة عدم اليقين التي تسود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بأنها أسوأ من عدم التوصل لاتفاق.

وقالت مونتشالين، في تصريح نقلته مجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية، إنه لا ينبغي على الاتحاد الأوروبي منح (لندن) إرجاء لـ "بريكست" ما لم تقدم خطة واضحة لاتفاق الخروج.

وأشارت مونتشالين، إلى أن أسوأ ما في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ليس عدم إبرام اتفاق، وإنما ما أسمتها "حالة عدم اليقين" التي طالت مداها "، حسب تعبيرها.

وأوضحت المسؤولة الفرنسية، أن حالة "عدم اليقين " تؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي وانعدام الثقة في السياسة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي في حاجة للحصول على إجابة واضحة من جانب البرلمان الأوروبي قبل حلول موعد "بريكست" النهائي في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، حول ما إذا كان سيقبل أو سيرفض اتفاق الخروج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".