أبدى الشيخ جابر الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، سعادته بدعوته لزيارة مصر، مضيفاً: "لا أحسب نفسي ضيفاً عليها".

وتوجه الصباح، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، له اليوم بمشاركة عدد من الوزراء، بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وحُسن الضيافة، كما توجه بالتهنئة لمصر وشعبها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 46 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

ولفت إلى مُشاركة قوات من جيش بلاده إلى جانب الجيش المصري، في حروب الاستنزاف ونصر أكتوبر، في سبيل استعادة الأرض المصرية، والتي امتزجت خلالها دماء أبناء البلدين.

وأكد الصباح على أهمية الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له حالياً، في البناء على نتائج الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت مطلع سبتمبر الماضي، والتي عكست عمق العلاقات بين البلدين، هذا إلى جانب الاستفادة من النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المُشتركة التي عقدت في ديسمبر 2018، من خلال متابعة موقف تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ودفعها قدماً لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها البلدان.

وشدد رئيس الوزراء الكويتي على وقوف بلاده إلى جانب مصر في كل الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية أمنها واستقرارها، مُثمناً دور مصر الرائد خلال رئاستها حالياً للاتحاد الأفريقي، في تعزيز الأمن والإستقرار بالقارة الأفريقية، وتعزيز التجارة البينية بين بلدانها.