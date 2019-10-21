طرحت وزارة المالية، خلال الـ48 ساعة الماضية، أذون وسندات خزانة حكومية بلغت قيمتها 24 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي إنه تم طرح سندات خزانة بـ3.75 مليار جنيه، أمس، بالتنسيق مع الوزارة، لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 2.25 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، والثانى 1.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

ويطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة حكومية على آجال زمنية مختلفة، لتمويل عجز الموازنة العامة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المستثمرين في مثل هذا النوع من السندات والأذون.

وفي 26 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%.

وكان وزير المالية أكد، في تصريحات على هامش اجتماعات الخريف بصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه "مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة".

وجمعت وزارة المالية نحو 20 مليار جنيه مقابل طرح أذون خزانة لآجال 91 و266 يوماً، الأحد الماضى، ووفقاً لبيانات "المركزي"، فقد تم بيع أذون الخزانة لأجل 266 يوماً، بقيمة 11.04 مليار جنيه، بفائدة تراوحت بين 15.45 و15.792%.

وأضاف البنك أنه تم قبول 8.455 مليار جنيه، بعطاء أذون الخزانة لأجل 91 يوماً، بفائدة تراوحت بين 15.50 و15.94%.