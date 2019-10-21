أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الخارجية، اضطلاع الكويت بدورها كممثل للدول العربية في مجلس الأمن خلال هذه الفترة، مثمناً دعوة مصر لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب عقب تطورات الأزمة السورية مؤخراً.

وأكد وزير خارجية الكويت، خلال جلسة المباحثات المصرية الكويتية المشتركة اليوم، أنه رغم التحديات الكثيرة في المنطقة، فإن استعادة مصر لدورها الخارجي يعد بارقة الأمل للأمة العربية كلها، سواء من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واستضافتها للقمة العربية الأوروبية في فبراير الماضي، وكذا مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة الدول العشرين الكبار، ثم قمة الدول السبع الكبار، وكذا المشاركة المزمعة للرئيس في قمة "روسيا أفريقيا" في روسيا الشهر الجاري.

ولفت إلى أن الكويت تعول على دور مصر في التعبير عن القضايا العربية والإقليمية.