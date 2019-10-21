كشف وزير الخارجية، اليوم، عن تفاصيل قمة "روسيا - أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي اللذين سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وقال: "إن هذه القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها".

وأوضح -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أن المكون الاقتصادي مهم للغاية ولكن القمة لن تقتصر على ذلك فقط، وسيكون هناك حوار حول عدد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الطاقة والتعاون في التقنيات الحديثة"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عقب القمة اعتماد بيان يتناول القضايا التي تهم الجانبين الروسي والأفريقي، وسيتم تقديم رؤية مشتركة لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية في القارة وتعزيز العلاقات بين الجانبين لحل المشكلات المشتركة وكذلك التحديات، التي تواجهها أفريقيا.

جدير بالذكر أن 50 دولة أفريقية أكدت مشاركتها في قمة "روسيا-أفريقيا" برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي.