أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم، أن المعبوث الأمريكي إلى افغانستان زلماي خليل زاد يعقد اجتماعات مع روسيا والصين والحلفاء الاوروبيين لمناقشة إنهاء الحرب في افغانستان. وبدأ خليل زاد أمس الاحد زيارة إلى بروكسل وباريس وموسكو لبحث "افضل الطرق لدعم تسريع الجهود للتوصل إلى سلام في أفغانستان"، بحسب بيان الوزارة.

وقال زاد: إنه في موسكو سيلتقي بنظرائه الروس والصينيين "لمناقشة المصالح المشتركة التي يمكن أن تتحقق بانتهاء الحرب في أفغانستان".

وكان خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي ولد في أفغانستان، قاد محادثات مع طالبان استمرت عاماً للتوصل إلى اتفاق من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة إلى سحب معظم قواتها من أفغانستان، وإنهاء أطول حرب لها على الإطلاق، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر الماضي، إنه دعا قادة طالبان للاجتماع لكنه سحب الدعوة وانهى المحادثات بعد هجوم أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، قال الجنرال سكوت ميلر الذي يقود قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة سحبت 2000 جندي من أفغانستان خلال العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وترتبط الولايات المتحدة بعلاقات مثيرة للجدل مع كل من روسيا والصين، لكن خليل زاد استشار مراراً القوى المنافسة لبلاده، ويبدو أنه وجد أرضية مشتركة بشأن أفغانستان. وحارب الاتحاد السوفيتي المقاتلين "الإسلاميين" المدعومين من الولايات المتحدة في تدخل كارثي في أفغانستان في الثمانينيات، في حين تحرص الصين على منع أي انتشار للتطرف.