نتنياهو يُبلغ الرئيس الإسرائيلي بفشله في تشكيل حكومة

أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه فشل في تشكيل حكومة وسيعيد التكليف، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر الوكالة الفلسطينية مزيدا من التفاصيل.

وكان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، حمل في وقت سابق، نتنياهو، مسؤولية الطريق المسدود الذي آلت إليه مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي جديد، وقال ليبرمان على صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم، إن "هجمات نتنياهو على كل من يخالفه الرأي لا يمكنها أن تخفي حقيقة فشله ثلاث مرات متتالية في تشكيل الحكومة".

وأضاف نتنياهو، أنه "بدلا من تحمل المسؤولية عن هذه الاخفاقات، شرع نتنياهو في حملة انتخابية ثالثة، ويحاول فرض حكومة الإكراه الديني بدلا من حكومة وحدة ليبرالية واسعة"، كما اتهم ليبرمان رئيس حكومة الاحتلال بأنه كان أكبر المتعاونين مع السلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات في حينه، ومع أحمد الطيبي والقائمة المشتركة.

وكان زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس، دعا نتنياهو في وقت سابق إلى إعادة التفويض بتشكيل الحكومة فورا إلى ريفلين، بعد فشل نتنياهو في الحصول على الأغلبية في الكنيست، وقال جانتس إن "الحملة الانتخابية انتهت بعد الانتخابات وبدلا من إهدار الوقت على تصوير مقاطع فيديو، يجب عليك أن تعيد التفويض إلى الرئيس ليتيح لنا الفرصة لتشكيل حكومة وحدة ليبرالية تقود الدولة بحكمة ومسؤولية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.