السعيد يتابع تطورات طرح المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بالمحلة

أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أهمية تكاتف وتضافر الجهود في إنهاء المشروعات القومية الكبرى التي تعود بالنفع العام على المواطنين، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى بحضور المهندس محمد أنور، رئيس الإدارة المركزية للجهاز التنفيذي للمشروعات التابع للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية، مشدداً على تنسيق الأعمال بين جميع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من استكمال أعمال البنية التحتية قبل نهاية العام الجاري .

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ نسب تنفيذ أعمال البنية التحتية بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه، موجهاً بسرعة الانتهاء من زيادة قدرة الكهرباء من 3 إلى 6.5 ميجاوات وفق الاحتياجات المطلوبة خلال أسبوعين، وكذا الإنتهاء من توصيل التليفونات خلال أربعة أسابيع، مع عمل محضر تنسيق بين الكهرباء والاتصالات والسكة الحديد والري ومديرية الطرق ومركز المحلة الكبرى للانتهاء من تنفيذ الأعمال المعلقة.

وخلال الاجتماع أكد أن مشروع المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى ضمن دائرة الاهتمامات الأولى، مشيراً إلى متابعته الدورية للأعمال الجارية للانتهاء منها في المواعيد المحددة، تمهيداً لافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة نهاية العام الجاري.

ووجه مسئولي الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بمراعاة توحيد التصميمات الخاصة بالوحدات الصناعية، ووضع الاشتراطات البنائية المنظمة لإقامة الوحدات الصناعية بالمنطقة.

يذكر أنه تم طرح 42 فرصة استثمارية صناعية بالمنطقة الثانية من المشروع كمرحلة أولى على الموقع الإلكتروني للبوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.

الجدير بالذكر؛ أن المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى واحدة من 13 منطقة صناعية تقرر إنشائهم على مستوى الجمهورية، حيث تقام المنطقة على مساحة 143 ألف متر مربع، وتنقسم إلى 3 مراحل (الأولى عبارة عن مجمع صناعات نسيجية متكامل بعدد 615 وحدة صناعية على مساحة 40708 م2 والمنطقة الثانية على مساحة 59208م2 مقسمة إلى 43 قطعة صناعية من 400 إلى 1600م2 متعددة الأغراض الصناعية من صناعات غذائية، وهندسية ودوائية وأماكن إدارية، والمنطقة الثالثة على مساحة 43761م2 مقسمة إلى 37 قطعة صناعية من 400م2 إلى 2800م2، كما أنه تبلغ قيمة الاستثمارات بالمنطقة الصناعية 5 مليارات جنيه وتوفر 25 ألف فرصة عمل.

من ناحية أخرى اعتمد المحافظ 24 مليون جنيه لرصف وتجميل الطرق الرئيسية بمدينة المحلة الكبرى، بإجمالي أطوال 6 كيلومتر، جاء ذلك في إطار الاهتمام بتمهيد وتطوير الشوارع بنطاق المحافظة لتوفير السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر العام، جاء ذلك بعد مراجعة مخططات التجميل والرصف بمدينة المحلة الكبرى.

وفي السياق ذاته؛ أكد المحافظ أن أعمال الرصف والتطوير تأتي بعد الانتهاء من أعمال تطوير المرافق، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الرصف تتضمن الشوارع الرئيسية ثم المرحلة الثانية، والتي تتضمن الشوارع الفرعية والروابط، مؤكدا أن أعمال الرصف والتطوير ستجرى في العام المالي الجاري مع الإلتزام التام بتنفيذ البنية التحتية لتصريف الأمطار بالتزامن مع الأعمال الجارية.

الجدير بالذكر؛ أن أعمال الرصف والتطوير تضمنت 7 شوارع رئيسية هي شارع نعمان الأعصر من ميدان الزراعة حتى البيارة في الاتجاهين بطول 1600 متر ومتوسط عرض 16 مترا بتكلفة 8 ملايين و228 ألف جنيه، وشارع نعمان الأعصر من أرض فرغل حتى مدرسة أحمد عرابي في الاتجاهين بطول 1900م ومتوسط عرض 16مترا بتكلفة 9 ملايين و771 ألف جنيه، وشارع البحر من ميدان الشون وحتى كوبري العباسي بطول 700 مترا بتكلفة مليون و626 ألف جنيه، وشارع البحر من كوبري العباسي في اتجاه المشحمة بطول 600 مترا بتكلفة مليونين و416 ألف جنيه، وشارع شكري القواتلي بطول 400 مترا بتكلفة 769 ألف جنيه، وشارع محب بطول 400 مترا بتكلفة 566 ألف جنيه شارع الجلاء من الموناليزا حتى دوران محب بطول 300 مترا بتكلفة 515 ألف جنيه.