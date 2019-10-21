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لخدمة 14 ألف نسمة.. تشغيل محطة الصرف الصحي بـ"أبو عاشور" بالإسماعيلية

لخدمة 14 ألف نسمة.. تشغيل محطة الصرف الصحي بـ"أبو عاشور" بالإسماعيلية

محافظ دمياط توجه بسرعة تشغيل مركز طب الأسرة بأبو سعادة الكبرى

محافظ دمياط توجه بسرعة تشغيل مركز طب الأسرة بأبو سعادة الكبرى

تركيب محولات كهربائية جديدة لزيادة سرعة الإنترنت ببورسعيد

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"التعليم العالي": صدور قرارين جمهوريين بتعيين قيادات جامعية

"التعليم العالي": صدور قرارين جمهوريين بتعيين قيادات جامعية

"القومي للأمومة": نعمل بجدية على تطوير منظومة حماية الطفل المصري

"القومي للأمومة": نعمل بجدية على تطوير منظومة حماية الطفل المصري

الشروط المطلوبة وطريقة التقديم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

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