أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، تقدمات ميدانية جديدة في جبهة رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن، وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش حررت مناطق بيت حشران، ومعتق، والعتم، والعريشة، في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار باتجاه، منطقتي آل علي، وبني معين.

وسيطرت قوات الجيش ناريا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي، في مناطق بآل زاهر وآل شرقة ومواقع أخرى في منطقة بني معين الاستراتيجية، وكثفت مدفعية الجيش الوطني، قصفها لمواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة، في المنطقة ذاتها، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة.

وفي السياق تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش اليمني، من انتزاع أكثر من مائة لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا جوار مساكن المواطنين وداخل مزارعهم وفي الطرقات العامة، بالمناطق المحررة، فيما واصلت قوات الجيش اليمني، عملية تطهير المناطق المحررة، من الألغام والعبوات الناسفة، التي خلفتها المليشيا المتمردة، قبل فرارها.