نفى المكتب الإعلامي المركزي لحركة "أمل" اللبنانية، أي علاقة للحركة بمواكب الدراجات النارية التي جابت شوارع العاصمة بيروت هذا المساء، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكان فيديو انتشر، وأظهر تدخل عناصر الجيش اللبناني، بعدما جاب مناصرون من حركة أمل وحزب الله على متن دراجاتهم النارية شوارع بيروت، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.

ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، لليوم الخامس على التوالي، حيث تظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد، واستمر اللبنانيون بالتوافد إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء، في اليوم الخامس على الاحتجاجات، للضغط على الحكومة بهدف تحقيق المطالب، وحمل المتظاهرون العلم اللبناني، فيما عمد البعض إلى إحراق العلم الإسرائيلي في وسط ساحة رياض الصلح، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.