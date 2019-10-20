تشهد العاصمة "بيروت"، ومناطق عدة منذ الخميس الماضي حراكا جامعا لم يستثن منطقة أو حزبا أو طائفة أو زعيماً، في مظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

والمظاهرات التي شهدها لبنان لم تخلو من المواقف، حيث شهد آلاف المحتجّين في لبنان، شهدوا في وقت سابق، على ركوع شاب من بينهم أمام حبيبته طالبًا يدها للزواج، فقالت له "نعم" على الفور، لتتعالى بعدها أصوات التصفيق الحار ممن حضروا هذا المشهد متمنين لهم حياة سعيدة، وأصبح الثنائي يُعرف بـ "عروسي الثورة".

واحضر أهالي "برجا"-إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان- إلى موقع اعتصام المحتشدين على الاوتوستراد الساحلي في الجية، عروسا وعريسا من البلدة على وقع الطبل والزغاريد، حيث تم الاحتفال بزفافهما ورفعهما، وهما يلوحان بالعلم اللبناني، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.

وكان آلاف المحتجّين في لبنان، شهدوا في وقت سابق، على ركوع شاب من بينهم أمام حبيبته طالبًا يدها للزواج، فقالت له "نعم" على الفور، لتتعالى بعدها أصوات التصفيق الحار ممن حضروا هذا المشهد متمنين لهم حياة سعيدة، وأصبح الثنائي يُعرف بـ "عروسي الثورة"، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.

ولليوم اليوم على التوالي، تظاهر اللبنانيون الناقمون على الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمة اقتصادية، وذكرت وكاةل الأنباء الفرنسية "فرانس برس": تأخذ التحركات منحى تصاعدياً منذ الخميس الماضي، مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعاً وخروج عشرات الآلاف من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية إلى الشوارع، مكررين شعار "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام". وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت، ونزل آخرون إلى الشارع في صور والنبطية وصيدا جنوباً، وطرابلس وعكار شمالاً وصولاً إلى بعلبك شرقاً، وعلى جدران وسط بيروت حيث المحال التجارية الفاخرة والمصارف، ترك المتظاهرون شعاراتهم، وبينها "لبنان للشعب" و"الوطن للأغنياء الوطنية للفقراء".

https://www.lbcgroup.tv/news/d/%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/477510/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/ar