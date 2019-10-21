صدر بيان مشترك بين البرلمان الأمريكي والأوروبي، يُدين فيه العدوان التركي على شمال شرق سوريا، حسبما ذكرت قناة "Extra news".

وصوت مجلس النواب الأمريكي بالفعل في وقت سابق، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يندد بسحب ترامب للقوات الأمريكية في سوريا بأغلبية 354 نائبا مقابل رفض 60 آخرين، وتعهدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن يتبنى المجلس "حزمة عقوبات قوية من الحزبين"، وكان من المتوقع إجراء تصويت هذا الأسبوع، لكن أحد مساعدي الحزب الديمقراطي قال إنه تم تأجيله بسبب التغييرات في جدول مجلس النواب في أعقاب وفاة النائب الديمقراطي إيليا كامينجز، وتعهد اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالمضي قدماً في تشريع العقوبات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.