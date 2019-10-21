أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الهدنة في شمال سوريا صامدة رغم بعض الخروقات الصغيرة،حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وكانت مصادر عسكرية تركية أعلنت الإثنين أن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة الذي تم التوصل إليه بالتفاوض بين أنقرة وواشنطن للسماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من مواقعهم في شمال شرق سوريا سينتهي الثلاثاء الساعة 19,00 ت غ.

وقالت المصادر إن وقف إطلاق النار "بدأ الخميس الساعة 22,00 (بالتوقيت المحلي)، وسينتهي بالتالي الثلاثاء الساعة 22,00".

وباشرت تركيا في 9 أكتوبر عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصفها بأنها "إرهابية" لاعتبارها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا داميا ضد أنقرة على أراضيها.

وعلقت العملية الخميس بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار هش تم التفاوض بشأنه بين أنقرة وواشنطن، وأعلن البلدان أن الهدنة ستستمر لمدة "120 ساعة"، من دون أن يحددا ساعة انتهائها.

ويهدف الاتفاق إلى السماح للمقاتلين الأكراد بإخلاء مواقعهم القريبة من الحدود التركية، على أن تقيم أنقرة "منطقة آمنة" بعمق 32 كلم.

وقالت المصادر العسكرية التركية إن "المنطقة الآمنة" سيبلغ طولها في مرحلة أولى 120 كلم تمتد من تل أبيض إلى رأس العين، على أن يتم توسيعها لاحقا إلى 440 كلم.

وأوردت المصادر أن حوالى 125 آلية غادرت مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد منذ بدء سريان وقف إطلاق النار مضيفة "نتابع الوضع عن كثب".

وأكدت تركيا أنه في حال لم ينسحب مقاتلو وحدات حماية الشعب بحلول نهاية هذه الفترة، فسوف تستأنف هجومها.

وقالت المصادر "حين تنقضي الساعات الـ120، إن بقي هناك إرهابيون، فسوف نشل حركتهم".