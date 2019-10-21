ترامب: بلادنا لم توافق على حماية الأكراد إلى الأبد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده لم توافق أبداً على حماية الأكراد إلى الأبد، مؤكدا - في مؤتمر وزاري بالبيت الأبيض اليوم - أنه لا يريد أن تبقى بلادُه في منطقة الشرق الأوسط إلى وقت غير معلوم، وأوضح ترامب: "أين هذا الاتفاق الذي ينص على أن نبقى في الشرق الأوسط إلى نهاية الإنسانية والحضارة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة على علاقة جيدة مع الأكراد.

وعلى جانب آخر، حذّر ترامب من أنه إذا ما أقدمت إيران على "أمر ما" فإنه "سيتم ضربها كما لم يحدث من قبل". ومحلياً، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة باتت الآن أقوى مما كانت عليه منذ سنوات "وربما من أي وقت سبق"؛ حيث أن "الجيش أعيد بناؤه وتم إرجاع القوات العسكرية إلى الولايات المتحدة مرة أخرى"، حسب قوله.

وتابع ترامب قائلا: إن هناك من المسؤولين الأمريكيين من يحاولون "تدمير البلاد"، مضيفاً إن من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وأثنى ترامب على سياساته مع كوريا الشمالية وأنه لو أصبح شخص آخر رئيساً لبلاده لربما وقعت الحرب بين واشنطن وبيونج يانج.