قال المتحدث باسم "حزب الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم أن قرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وأنقرة في شمال سوريا لم يمنع القوات التركية من مواصلة عدوانها، مؤكدا ـ في مقابلة خاصة مع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية بثت مساء اليوم ـ أن الأكراد في مواجهة مباشرة مع تركيا التي استباحت كل شيء ولا تعترف بأي معايير أخلاقية أو قانونية أو انسانية.

وأضاف مسلم، أن الأتراك شنوا عدوانهم على شمال سوريا بالتواطؤ مع الأمريكان ، مشيرا إلى أن الانسحاب الذي نفذته "قوات سوريا الديمقراطية"، أمس الأحد، كان موجودا في السابق ضمن الاتفاق الأمريكي التركي، وأوضح المتحدث باسم "حزب الاتحاد الديمقراطي"، أن أنقرة هي من جلبت "المتطرفين السلفيين"، ورتبت صفوفهم وسلحتهم ودفعت بهم في الداخل السوري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وتشن تركيا عدوانا عسكريا، بدأ الأربعاء قبل الماضي، على الشمال السوري؛ مما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي، فيما حذرت عدة دول من أن العدوان على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، كما أعلنت دول أوربية تعليق صادرات السلاح إلى تركيا على خلفية هذا العدوان.

ووافقت تركيا، الخميس الماضي، خلال محادثات مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وقف عدوانها في شمال شرق سوريا لخمسة أيام لإتاحة الفرصة للمقاتلين الأكراد للانسحاب من "منطقة آمنة" تهدف لإقامتها قرب حدودها مع سوريا

وأشار مسلم، إلى أن أكثر من نصف ضحايا الحرب الأخيرة التي شنتها تركيا من العرب، كما لفت إلى باتفاق الأكراد مع الحكومة السورية على حماية الحدود والسيادة السورية، مؤكدا أن الأكراد لم يطالبوا أبدا بالانفصال عن سوريا.

وواصل الجيش السوري، اليوم، نشر وحداته في منطقة الجزيرة وريف مدينة منبج شمال شرق حلب وذلك للتصدي للقوات التركية والمرتزقة من المجموعات الإرهابية التي تواصل إجرامها بحق الأهالي في المناطق والبلدات الحدودية، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن عدد من العسكريين السوريين في الموقع تأكيدهم على جاهزيتهم العالية للتصدي للمعتدين على الوطن ولا سيما الحكومة التركية الذي تعتدي قواتها على المدنيين وتهجرهم من منازلهم.وفي ريف الرقة.

وذكرت "سانا"، أن عشرات الآليات العسكرية والمدرعات والسيارات للجيش العربي السوري مع طواقمها توجهت إلى ريفي الرقة والحسكة وذلك في إطار متابعة انتشارها في تلك المناطق ونشر الأمن والاستقرار فيها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الأوسط".

وخلال الأيام الماضية، انتشرت وحدات من الجيش وسط ترحيب الأهالي في قصر يلدا شمال غرب بلدة تل تمر وثبتت نقاطها في محور تل تمر-الأهراس بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة بعد أن كانت انتشرت وحدات أخرى في بلدة تل تمر وصوامع الاغيبش فيها ومدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة وذلك للدفاع عن الوطن وأبنائه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنها ستقيم "منطقة آمنة" بطول 120 كلم في شمال شرق سوريا بمجرد انسحاب القوات الكردية بموجب هدنة تنتهي غدا الثلاثاء الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي. ويستمر الرئيس رجب طيب أردوغان في المطالبة بمنطقة طولها 444 كلم في الأراضي السورية، لكن المرحلة الأولى من هذا المشروع لن تغطي سوى ربع تلك المسافة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

يبدو أن الخطة الأولية لأنقرة قد تم احباطها من خلال انتشار الجيش السوري، الذي دعاه الأكراد لإنقاذهم، في بعض القطاعات التي تشملها "المنطقة الامنة"، وذكرت مصادر عسكرية تركية أن اقامة منطقة محدودة بطول 120 كلم ك"خطوة أولى" ستبدأ في وقت مبكر مساء غدا الثلاثاء في حال انسحاب القوات الكردية من "وحدات حماية الشعب" طبقا لاتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين تركيا والولايات المتحدة.