نظمت محافظة جنوب سيناء، مؤتمرا جماهيريا كبيرا لاستعراض إنجازات المحافظة منذ 2014 وحتى العام الجاري، برئاسة اللواء خالد فودة، المحافظ، وحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ومشايخ وعواقل البدو، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد كبير من المواطنين باستاد الطور.

واثنى محافظ جنوب سيناء على الإنجازات المتميزة لبعض الإدارات والمديريات والتي تفوقت على نظرائها في المحافظات الأخرى، مؤكدا أنه لا خوف على مصر بوجود قواتها المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الأمينة والعمل الدؤوب من أبنائها في كل المجالات،

كما كرم المحافظ عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد كبير من الموظفين المتميزين بكافة المدن، وكذا الأبطال الرياضيين، إضافة إلى عدد من المشايخ ورجال الأعمال لمساندتهم القوية للقيادة التنفيذية في كافة المحافل والمؤتمرات، ولدورهم القوي بالمجتمع المدني، وكرم عدد من أسر الشهداء الذين قدموا دماء أبنائهم دفاعا عن الوطن، كما كرم عدد من الطلاب الموهوبين في الفنون المتنوعة.