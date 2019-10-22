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بسبب الجرائم.. أستاذ قانون جنائي: يجب خفض سن الطفل لـ16 أو 17 عاما

بسبب الجرائم.. أستاذ قانون جنائي: يجب خفض سن الطفل لـ16 أو 17 عاما

قال لي شوف لك شغلانة بدل ما أنت عاطل.. تفاصيل قتل طالب لابن خالته بالخصوص

قال لي شوف لك شغلانة بدل ما أنت عاطل.. تفاصيل قتل طالب لابن خالته بالخصوص

عمرو أديب يكشف جوانب من كواليس القمة الروسية الأفريقية في "سوتشي"

عمرو أديب يكشف جوانب من كواليس القمة الروسية الأفريقية في "سوتشي"

متحدث الكهرباء: "مبدأ ادفع وبعدين اشتكي تم إلغاءه.. ورقم 121 الشكاوى

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نائب: يجب محاسبة شركات الكهرباء على القراءات الخاطئة للعدادات

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