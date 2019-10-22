قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار التي تسقط على المناطق والمدن التي توجد بها مرتفعات يتم التعامل معها بشكل خاص، لأن الأمطار المستمرة على المرتفعات قد تكون مايعرف باسم السيول، خصوصا أن الجبل يحتجز المطر بقممه ثم يفيض الجبل بالمياه التي احتجزها نتيجة الجاذبية الأرضية ويتكون مايعرف باسم السيول.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد مجدي وهند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن المدن الأكثر تعرضا للسيول في هذه الموجة وهي سيول من الدرجة المتوسطة هي مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض مدن شمال الصعيد التي يوجد بها مرتفعات.

وكشف عطا أن الأمطار ستستمر على مدار اليوم، سواء اليوم وغدا وحتى يوم الجمعة، لافتا إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 27 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 درجة مئوية، والوجه البحري والقاهرة 29 درجة مئوية وجنوب سيناء 33 درجة، وشمال الصعيد 30 درجة وأقصى جنوب البلاد 36 درجة مئوية.

وشرح عطا أن فصل الشتاء يبدأ رسميا يوم 21 ديسمبر، ولكن يتم اللجوء للملابس الشتوية في النصف الثاني من شهر نوفمبر.