أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، لقطات من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى منتجع سوتشي جنوب روسيا، لرئاسة القمة الأفريقية الروسية، بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاءات عدة مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الأفريقية الروسية.

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، إلى جانب مشاركة 50 دولة أفريقية، وقالت الخارجية المصرية إن القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، منوها بأن هذه القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تواجده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، لبحث أوجه التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.