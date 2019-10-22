بعد إدراجه بـ"جدول المخدرات".. تعرف على مخدر الجوكر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إضافة 7 مواد جديدة بمشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح النظائر إلى القسم الثاني من جدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، الصادر برقم 182 لسنة 1960.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أن هذه المواد تقع تحت مسمي مخدر الجوكر، وهو معروف علميا بـ" الكانابيتويدات الاصطناعية".

وتابع المصدر في تصريحات صحفية إلى "الوطن"، أن مخدر الجوكر عبارة عن عقاقير شائع عنها أنها تعطى نفس تأثير الحشيش، وهو ما يخالف الصواب تمام، وأوضح المصدر أن تركيب هذه المواد ليس نفس تركيب مخدر الحشيش، ولا تعطي نفس التأثير.

مشيرا إلى أن العقارات المخدرة الاصطناعية هي مجموعة متزايدة من المواد الكيميائية المصنعة والتي تسبب الهلوسة.

الجدير بالذكر أن الوقائع المصرية نشرت أسماء المواد وتفاصيلها بالقرار رقم 651 لسنة 2019، وجاءت على النحو التالى:

- NAPHTHOYLINDOLES.

- NAPHTHOYLMETHYLINDOLES.

- NAPHTHOYLPYRROLES.

- NAPHTHYLMETHYLINDENES.

- PHENYLACETYLINDOLES.

- CYCLOHECYLPHENOLS.

- CLASSICAL CANNABINOIDS DIBENZOPYRAN