رفض مجلس النواب فى الجلسة البرلمانية اليوم، الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلا م محمود، وذلك لتوافر شبهة الكيدية.

جاء قرار المجلس على خلفية المناقشات التى شهدتها الجلسة البرلمانية اليوم وأمس، استنادا إلى تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس والتي رفضت رفع الحصانة عن النائب بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب المقدم من النائب العام السماح برفع الحصانة عن النائب لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده في القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة، وذلك لارتكاب جنحة اصدار شيك ليس له مقابل بقيمة 11 مليون جنيه.

وقال النائب عبد السلام محمود أمام الآعضاء: أنا ضحية ولذلك لجأت إلى القضاء المصرى الشامخ وتضامن معه في الحديث كلا من النائبين المستشار نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية والنائب سامى رمضان ،مؤكدين توافر الكيدية فى الواقعة محل النظر.

وعرض رئيس المجلس الآمر للتصويت داخل القاعة، وانتهى برفض الطلب. وقال موجها كلامه: يا عبد السلام، كما أفهمتك برجاء حل المشكلة، قبل الانتخابات، أنا مش عايز لها أثر".

وتابع "عبد العال "قائلا: "إياكم والشيك، وبالآمس سمعت نقاشا من النائب إيهاب الطماوي بأن البرلمان يشرع والقضاء الدستوري يراقب، وهذا الكلام سليم ولكن هناك ملاحظة هامة وهو إذا كان المجلس التشريعي يرى العيب في القانون، فهذا يمثل صورة صارخة في الانحراف التشريعي والفقيه الدستوري، السنهوري، أعد دراسة بشأن الانحراف التشريعي وأتمنى الأ يقع المجلس في هذا المحظور".

وعقب النائب سامى رمضان: "مجلس النواب يرأسه قامة قانونية والتاريخ سيكتب ذلك، ورد الدكتور عبد العال مازحا: عشان كده مش عايز اتعور ومتضغطوش عليا".

وتابع، إحنا بنساعد بعضنا البعض، معنديش مصلحة المجلس يوافق أو يرفض طلبات رفع الحصانة، ولكن هذا البرلمان حقق كثير من الإنجازات، ويجب أن تكون خواتمه طيبة.