وصف الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء قرار بريطانيا برفع قيود السفر لمواطنيها لجنوب سيناء بالقرار "الهام " الذي سيكون له تبعات إيجابية على الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، متوقعا صدور قرار مماثل من روسيا باستئناف رحلاتها الجوية إلي شرم الشيخ و الغردقة خلال أيام.

وأضاف لـ "الوطن" أن الرحلات البريطانية إلى شرم قد تستأنف بداية من يوم 20 نوفمبر المقبل وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتعاقدات، مشيرا إلى أن شركات السياحة البريطانية ستبدأ من غدا الأربعاء في تسويق شرم الشيخ، وإعادة البرامج السياحية لجنوب سيناء إلى كتالوجات التسويق الخاصة بها، منوها إلى وجود تعطش لدي السائح الإنجليزي لزيارة شرم الشيخ.

وأشار عبداللطيف إلى أن صدور القرار البريطاني قبل انطلاق فعاليات معرض لندن السياحي المقرر عقده بالعاصمة البريطانية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل سيعطي الشركات والفنادق المصرية المشاركة في المعرض مميزات إضافية أهمها تسويق المدن السياحية بجنوب سيناء لكل الدول المشاركة، مطالبا القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص بالعمل علي رفع أسعار المنتج السياحي المصري وعدم حرق السعر والبيت بأسعار زهيدة خاصة أن ذلك سيكون له آثارا سلبية على صناعة السياحة المصرية حاليا.

وثمن عبداللطيف توقيت قرار عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ بداية الموسم الشتوي الحالي حيث إن غالبية الدول المنافسة لمصر سياحيا خرجت خارج المنافسة في الشتاء لظروف الطقس البارد لديها، متوقعا أن يتخطى أعداد السياح البريطانيين الرافدين لمصر نهاية عام 2020 حاجز المليون سائح.