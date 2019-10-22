طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من الحكومة الاهتمام بالصعيد ومشكلاته.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بالاهتمام بالصعيد، وهو أول رئيس مصري يزور كل محافظات الصعيد، فهو مهتم بسوهاج والمنيا وأسيوط وقد زار قنا التي لم يزورها من قبل أي رئيس.

وأشار "عبد العال" أن الرئيس جمال عبد الناصر زار من قبل محافظة أسوان، والرئيس أنور السادات كان يقضى بها الشتاء.

وتابع أن الرئيس السيسى خطاه سريعة، وللآسف لدينا مشكلة في الحكومة. وعاود "عبد العال" قائلا: الحقيقة أن لدينا عدد من الوزراء مكبلين بالروتين، وهناك بعض المساعدين للوزراء يمثلون الدولة العميقة، بل يسعون إلى تكبيل الوزراء بالبيروقراطية: "متعملش ده، ده غلط" ومخالف للائحة والقانون.

ويشار إلى أن الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تناقش عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المُوجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي.