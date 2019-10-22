شهد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة العربي للتنمية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وذلك لتجهيز الفتيات غير القادرات واليتيمات بمراكز المحافظة، بحضور محمد عبد الفتاح، سكرتيرعام المحافظة، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإسماعيل داوود المدير التنفيذي لمؤسسة العربي للتنمية.

سلم المحافظ خلال الاحتفالية عدد من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس والمقدمة من مجلس إدارة الجمعية لـ20 عروسة، والتي تشمل "ثلاجة، غسالة، مروحة، خلاط" لكل فتاة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة .

قدم المحافظ التهنئة للفتيات، مشيداً بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، وأكد أن الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها في حدود الإمكانات المتاحة، وهناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد في حل معظم هذه المشكلات، وطالب بضرورة الاهتمام بتلك المساهمات.

من جانبه، أوضح إسماعيل داوود مدير المؤسسة، أن الحالات المستفيدة تم اختيارها عقب إجراء بحث اجتماعي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية .