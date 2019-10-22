اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، حركة تغييرات محدودة لقيادات إدارات الديوان العام، وذلك في إطار إعادة الهيكلة ومحاولة بث دماء جديدة بالإدارات الفاعلة بالمحافظة، ولتحسين وتطوير الأداء حتى يعود ذلك بالنفع على المواطنين.

شملت الحركة تكليف دكتورة أمل عليوة، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بالعمل مديرا لمكتبة مصر العامة، وتكليف نجلاء حمدي إبراهيم، مدير وحدة الشكاوى بالعمل مديرا لإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما أصدر المحافظ قرارا بتكليف دكتور رضا فاروق، مدير مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بالمحافظة للعمل مديرا لإدارة العلاقات العامة بالديوان العام.