قالت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن قرار بريطانيا برفع حظر السفر عن منتجع شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، هو إقرار عملي أمام العالم بأمان واستقرار مصر، مرحبة بما صرح به أندرو موريسون وزير شؤون الشرق الوسط وشمال أفريقيا، بالتواصل مع شركائه في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل.

وأضافت النائبة فى بيان لها اليوم، أن صدور هذا القرار قبل انطلاق بورصة لندن للسياحة يوم 4 نوفمبر المقبل بوقت قصير، يوجب على القطاع السياحي بجناحيه الاستعداد للتعاون مع الشركاء البريطانيين، واستعادة الحركة من السوق الإنجليزية لمنتجع شرم الشيخ خلال موسم الشتاء الجاري، فيما طالبت بضرورة إطلاق حملات تسويقية موجه للسائح البريطاني للعودة لشرم الشيخ عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك دعوة الصحفيين البريطانيين والمؤثرين على الإنترنت من الشباب الإنجليزي لزيارة شرم الشيخ.

وجددت النائبة دعوتها إلى الجانب الروسي باعتبارها رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، بضرورة استئناف الطيران العارض إلى منتجع شرم الشيخ خاصة بعد قرار السلطات البريطانية، مشيره إلى رغبة الشركات السياحية على الجانبين استئناف الشارتر كونه الناقل لحركة السياحة.