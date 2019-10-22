قال أنور هلال نائب مستثمري شرم الشيخ السابق، إن قرار بريطانيا برفع حظر السفر إلى شرم الشيخ هو بادرة خير، لعودة السياحة مرة أخرى لسابق عهدها، ووصف القرار بأنه صائب خاصة أنه جاء في توقيت اقتراب احتفالات الكريسماس.

وأضاف هلال أن القرار يلقي بالمسئولية الكبرى على عاتق المستثمرين بعدما أدت الدولة والقيادة السياسية ومحافظ جنوب سيناء الدور المنوط بهم لتحويل شرم الشيخ، لأفضل مدن العالم السياحية فقد جرى تحديث البنية التحتية للمدينة وتجميل جميع الأحياء والميادين بشكل يليق بمكانتها العالمية.

وأكد نائب مستثمري شرم الشيخ السابق على أن جميع المستثمرين عليهم دور كبير فيما يخص تطوير الفنادق والمنتجات، والاتفاق على تحديد سعر موحد يحفظ تقديم أفضل خدمة للسياح.