مدير "الأمم المتحدة للسكان" يطلع مدبولي على ترتيبات قمة نيروبي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، وألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بحضور وزيرة الصحة والسكان.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة أطلع رئيس الوزراء على الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي للسكان (قمة نيروبي) والذي يأتي انعقاده بعد 25 عاماً من عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية في عام 1994.

وسوف تستضيف العاصمة الكينية نيروبي المؤتمر في نوفمبر المقبل، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وممثلي الشباب والمرأة وغيرها من الفئات، حيث يصل العدد المتوقع للمشاركين إلى نحو 4 آلاف مشارك.

كما سيشارك في المؤتمر نحو 20 رئيس دولة، و25 رئيس وزراء، و95 وزيراً.

وأعرب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن تطلعهم لمشاركة مصرية عالية المستوى في المؤتمر، لا سيما وأن مصر ترأس حالياً الاتحاد الأفريقي، ولها ثقل تاريخي في المنطقة العربية، والشرق الأوسط.

من جانبها، أشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر سوف تعمل بالتعاون مع كينيا على إنجاح المؤتمر، وتحقيق كل مستهدفاته، إلى جانب الخروج بإعلان ختامي قوي يُكَمّل إعلان القاهرة المرجعي الصادر عام 1994.

وأكد مصطفى مدبولي، على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر، لا سيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان في التاريخ.

وأضاف أن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة في اجتماعات قمة نيروبي، والإسهام النشط في الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة.