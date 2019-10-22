أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على شمال سيناء وخليج السويس ومحافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

وعن طقس الأربعاء، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى أجزاء من جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر الشمالية.

أما طقس الخميس، فمن المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة الشدة على سواحل الدلتا، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية، ومنطقه حلايب وشلاتين.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم وحتى بعد غد الخميس، من خلال الصور التالية: