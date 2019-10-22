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النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" غدا

النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" غدا

"مجمع اللغة العربية" يناقش "أوقاف زعماء ثورة 1919" السبت

"مجمع اللغة العربية" يناقش "أوقاف زعماء ثورة 1919" السبت

رفض طعن عقيد شرطة لإلغاء قرار إحالته للتأديب

رفض طعن عقيد شرطة لإلغاء قرار إحالته للتأديب

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

"الغرف": اللحوم الهندية بـ50 جنيها للكيلو.. و"البتلو" بـ60 فقط

"الغرف": اللحوم الهندية بـ50 جنيها للكيلو.. و"البتلو" بـ60 فقط

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