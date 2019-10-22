قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن المصروفات الدراسية للكليات العملية والنظرية ومصروفات الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب المغتربين أقل مصروفات مقارنة ً بالجامعات الحكومية المصرية الأخرى.

جاء ذلك، خلال لقاء حواري لرئيس الجامعة، مع الطلاب، للاستماع لآرائهم ومتطلبات أبنائه طلاب الجامعة وحل مشاكلهم، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بعنوان " إسأل رئيس جامعتك"، اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن إدارة الجامعة بصدد إنشاء مطبعة خاصة بها، مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي سيتم استخدامها لطباعة الكتب الجامعية، والمقررات الدراسية بسعر مناسب لجميع طلاب الجامعة.

أوضح أن الجامعة وفرت أتوبيسات خاصة بها، من خلال 6 خطوط نقل جماعي للطلاب إلى مواقف مراكز محافظة الفيوم، مشيرا إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تنظيم جامعة الفيوم لأسبوع الفتيات على مستوى الجامعات المصرية، والذي من المقرر تنظيمه منتصف العام الدراسي الحالي.

وحث الطلاب على ضرورة التزام الطالب بالتسلسل الوظيفي لكليته من خلال عرض المشكلة التي تواجهه على الجهة المختصة بالكلية ثم التدرج حتى الوصول إلى رئيس الجامعة, معلنا تخصيص مبنى لكلية الحقوق بالأرض الخاصة بجامعة الفيوم، بمدينة الفيوم الجديدة والتي تبلغ مساحتها نحو 185 فدان.

وأعلن أنه جارِ الانتهاء من مشروع استدامة النقل بالمدينة الجامعية للطالبات، ووضع عدد من النقاط للدراجات في مناطق متفرقة بمحافظة الفيوم، مضيفا أن التجربة الأولى لاستخدام الدراجات سيتم تدشينها بين الحرم الجامعي، والمدينة الجامعية للطالبات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة بصدد افتتاح مركزين لتأهيل ذوى القدرات الخاصة بكلية الزراعة، ومشددا على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بعدم التدخين داخل الحرم الجامعي لأن ذلك يخالف تماما القوانين واللوائح الجامعية.

وقال رئيس الجامعة، أنه سيتم دراسة حالات الطلاب الملتحقين بمركز التعلم المدمج وانقطعوا عن الدراسة لعدة سنوات، وإمكانية العودة للالتحاق بالمركز مرة أخرى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص منطقة آثار بجوار الجامعة تبلغ مساحتها 17 قيراط لإجراء تدريب عملي بها لطلاب كلية الأثار.

وأوضح أنه سيتم دراسة احتياجات الجامعة لإنشاء كليات جديدة، مثل كليات الطب البيطري، والثروة السمكية، والتجارة، والعلاج الطبيعي.

حضر اللقاء، كلا من الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من العمداء ومستشاري رئيس الجامعة، وطلاب الجامعة من مختلف الكليات.