أكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن حركة القطارات على جميع خطوط السكة الحديد تسير بصورة منتظمة على الوجهين القبلي والبحري ولَم تتأثر بالتقلبات الجوية التي حدثت اليوم، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتوزيع منشورا على سائقي القطارات يتضمن جميع التعليمات الواجب اتخاذها خلال سقوط الأمطار أو سوء حالة الطقس وفق وضوح الرؤية أمامهم، بالتنسيق مع مراقبي الحركة والأبراج على طول الخطوط.

وأوضح "رسلان" في تصريحات لـ "الوطن"، أن هناك متابعة دقيقة من قبل غرفة العمليات المركزية للتدخل السريع حال حدوث أي أعطال للقطارات ناتجة عن سقوط الأمطار، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للزوابع والشبورة وسرعة الرياح للحفاظ على حركة تشغيل القطارات.

وقال "رسلان"، إن الهيئة اتخذت كل التدابير المهمة لمواجهة الطقس السيئ بجميع محطات السكة الحديد، وعددها 702 محطة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن أقصى ما تسببه الأمطار الغزيرة في معظم الأحيان هو حدوث تأخيرات في مواعيد القطارات بسبب تقليل السرعة، وأن الآثار لا تمتد لأكثر من ذلك، مؤكدا أن طبيعة تصميم خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية أن تكون مرتفعة عن سطح الأرض، وهذا يمنع تراكم المياه بين القضبان أو على شريط السكة الحديد.