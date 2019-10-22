أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة بالخطوط الثلاثة، مشيرا إلى أن الحركة لم تتأثر بتساقط الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة القاهرة اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار بنشر فرق الصيانة والطوارئ لمواجهة أي أعطال طارئة تنتج عن الطقس السيء.

الدفع بقطارات إضافية بالخطين الأول والثاني لمواجهة زحام الركاب

وقال "عبد الهادي" في تصريحات لـ"الوطن"، إن غرفة العمليات بالشركة تتابع حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة لحظة بلحظة وقت التشغيل، لوضع سيناريوهات بديلة حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى إعداد تقارير على مدار الساعة بحركة القطارات وإرسالها لوزارة النقل للاطلاع عليها والتأكد من انتظام حركة القطارات، لافتا إلى أنه تم الدفع بقطارات إضافية بالخطين الأول والثاني لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات.

وأعلن المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بشركة المترو، تأمين الشبكة الهوائية الكهربائية المعلقة بالخط الأول والقضيب الثالث بالخط الثاني والثالث وجاهزية طلمبات شفط المياه، وتم نظافة وصلاحية موانع الصواعق أعلى الوحدات المتحركة وتجهيزها للأمطار والسيول والرياح الشديدة.

وأوضح "صبري" في تصريحات لـ"الوطن"، بأنه تم الانتهاء من عمل صيانة مخرات السيول في جميع المحطات النفقية وتطهير شبكات الصرف بالمحطات والأنفاق ونظافة وجاهزية المجر، مؤكدا نشر فرق الطوارئ والصيانة والأمن الصناعي في محطات المترو المختلفة لسرعة التدخل في حالة الطوارئ.

كما نوّه العضو المنتدب باتخاذ كل الإجراءات المناسبة للسيطرة والتعامل طبقا لتعليمات السلامة وخطة الأزمات في وزارة النقل.