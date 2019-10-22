أعلنت مدارس النيل المصرية (فرع زايد، فرع الشروق، فرع الأندلس، فرع الياسمين) أن يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر الجاري إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المدرسة، في الإخطار الذي أرسلته لأولياء الأمور، أن قرار الإجازة جاء حفاظا على سلامة أبنائنا وبناتنا طلبه وطالبات المدارس، على أن تكون العودة يوم الأحد المقبل.

وتسببت مياه الأمطار في حالة من الشلل المروري أصابت محافظة القاهرة وبعض المناطق بمحافظة الجيزة، والتي حدثت فيها تكدسات مرورية وخاصة منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق المحيطة بها بالقاهرة، فيما قال مصدر بمحافظة القاهرة لـ"الوطن" إن عدد من الميادين والأنفاق تغرق حاليا في مياه الأمطار ومنها نفق العروبة وجار التعامل مع الموقف، مؤكدا أن كمية الأمطار حسب تقديرات هيئة الأرصاد 15 مليمتر بينما شبكات القاهرة طاقتها الاستيعابية نحو 5 مليمتر.