كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن أكثر الشوارع تضررا من مياه الأمطار هي نفق العروبة بمصر الجديدة وشارع صلاح سالم حيث تسببت الأمطار في شلل مروري، وغرق نفق العروبة بسبب كثافة الأمطار.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن المواطنين الموجودين بالقرب من تلك المناطق اتجهوا إلى أقرب محطات مترو أنفاق مثل محطة مترو الأهرام وأرض المعارض هربا من تعطل الحركة المرورية.

وأشار المصدر إلى أن الأمطار كانت أكبر من الاستعدادات والإمكانيات الموجودة وتحديدا شرق القاهرة، فكانت أشبه بالسيول مما أدى لعدم قدرة بالوعات الصرف على استيعاب كمية الأمطار دفعة واحدة.

وأكد أن نفق أحمد بدوي تمت السيطرة عليه وجار متابعة أعمال تطهير بالوعات الصرف.