مصادر: عمال مطار القاهرة يرفعون آثار مياه الأمطار بصالات الوصول

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، تحرك جميع أجهزة المطار، بشركة ميناء القاهرة الجوي لمسح آثار المياه المتسربة نتيجة الأمطار التي هطلت قبل قليل على القاهرة، وأن جميع العاملين يسابقون الزمن لرفع جميع المياه.

ولفتت المصادر إلى أن الصور المتداولة لبعض السائحين خلال خروجهم من صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي، ترجع لبعض صالات الوصول المنخفضة عن مستوى الأرض ما تسبب في تسرب مياه الأمطار إليها، وأن جميع أجهزة الشركة تقوم الآن برفع آثار المياه، لعودة عملها بكامل طاقتها.

وكشفت مصادر بالمطار أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، ستعلن خلال دقائق عن أخبار سارة للمسافرين الذين لم يتمكنوا من اللحاق بطائراتهم.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أعلنت قبل قليل، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء اليوم على القاهرة نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة ومراعاة من مصر للطيران وحرصا على عملائها الكرام فقد تقرر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظا على التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة.