ناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين توخي الحذر عدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار الغزيرة، حرصاً على سلامتهم.

واتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها عددا من الإجراءات لتأمين الأبراج والمهمات الكهربائية لمواجهة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، وهي:

- رفع حالة الطوارئ بالشركات على جميع أنحاء الجمهورية والتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أي أخطار قد تنتج عن السيول وتأمين التغذية الكهربائية.

- تشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الاحتياطية للأحمال.

- مرور مجموعات العمل على أهم محطات الصرف الصحى بجميع أنحاء الجمهورية ومراجعة موقف التغذية الاحتياطية.

- متابعة فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع على مدى 24 ساعة أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات لاتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى

- متابعة مركز التحكم القومى حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة.