تسبب هطول الأمطار بغزارة اليوم، لمدة أكثر من 90 دقيقة على محافظة القاهرة وتحديدا مناطق شرق القاهرة ومصر الجديدة ومدينة نصر، في إصابة بعض المناطق والشوارع والأنفاق بالشلل التام وغرق عدد من الشوارع والأنفاق التي يصل عددها لـ25 نفقا وتعطل الحركة المرورية.

ومن الشوارع والميادين التي تضررت بسبب سقوط الأمطار شارع صلاح سالم وطريق النصر أمام النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات وطريق النصر مع عباس العقاد وميدان الألف مسكن.

ومن أكثر الأنفاق تضررا نفق العروبة بمصر الجديدة حيث تعطل لأكثر من 7 ساعات متواصلة بسبب تراكمات المياه داخله، ما أدى إلى غرق عدد من السيارات وتوقف الحركة داخله تماما.

ومن المواقع التى شهدت تراكمات كثيفة للأمطار شارع جوزيف تيتو، ما أدى إلى تكدس مرورى بشارع العروبة، علاوة على تعرض طريق الأتوستراد لأمطار كثيفة ما أدى إلى تعطل مرورى، وتعطل نفق أحمد بدوى بعض الوقت.