توجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمدينة العاشر، لمتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية وشوارع المدينة، بعد تعرض المدينة لهطول أمطار غزيرة أدت إلى إغلاق الطريق تماما، وتسببت في تعطيل الحركة المرورية، موجها بالدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع لفتح الحركة المرورية أمام السيارات.

وطلب من رجال المرور تعديل مسار السيارات القادمة من مدينة العاشر من رمضان لمدينة الزقازيق لحين رفع تجمعات مياه الأمطار من الطرق الرئيسية، وتوفير اتجاهات مرورية بديلة داخل المدينة لفك الاختناقات المرورية بها، مشددا على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحسن إدارة الأزمة والتغلب عليها.

وكان المحافظ أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، والعمل على سرعة شفط تجمعات المياه من الشوارع أولًا بأول، خاصةً في المراكز والمدن التي تتعرض لسقوط الأمطار لضمان عدم إعاقة حركة المرور، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء والتأكد من تغطية الأسلاك المكشوفة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.